Difesa, in GU DM istituzione carabinieri tutela ambientale: a Caltanissetta, nucleo operativo ecologico

In Gazzetta ufficiale è stato pubblicato il decreto del ministero della Difesa, datato 25 novembre 2021, “Modifiche alla struttura e aumento della consistenza del personale del comando Carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica”. “Sono istituiti – si legge – i gruppi Carabinieri per la tutela ambientale di Venezia e di Palermo, nonché i Nuclei operativi ecologici di Caltanissetta e di Latina”. A seguito della revisione organizzativa, si legge ancora, “il comando Carabinieri per la tutela ambientale e la transizione ecologica si articola su cinque gruppi e trentuno nuclei operativi ecologici”