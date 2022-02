Catania Calcio penalizzato di due punti, …dovevano essere 4: il “successo” dell’avvocato nisseno Umberto Ilardo

Dovevano essere 4 i punti di penalizzazione per il Calcio Catania ed invece la sentenza finale ha sorpreso, in positivo, gli etnei . Un successo della difesa, affidata al noto ed apprezzato avvocato nisseno Umberto Ilardo, dalla curatela fallimentare della società siciliana; in questa fase della stagione la squadra è senza dirigenti per il fallimento decretato dal Tribunale. La gestione dell’esercizio provvisorio, portata avanti da tre curatori fallimentari, andrà avanti fino al 28 febbraio.

Una sentenza “sconvolgente”, come dicevamo, sotto alcuni profili. Sembrava talmente ‘sicura’ la statuizione con 4 punti che molti mezzi di comunicazione nazionale e regionale (quotidiani cartacei, siti, agenzie) già nella mattinata di martedì 15 febbraio, avevano provveduto a ‘battere’ la notizia. La stessa squadra impegnata in quel giorno a Castellammare di Stabia contro la forte Juve Stabia era scesa in campo (ndr. i siciliani si sono poi imposti per 1 a 0) ‘convinta’ della mazzata.

Nessuno aveva fatto però i conti con la preparazione, capacità professionale ed arguzia dell’avvocato Umberto Ilardo che ha ottenuto la riduzione della sanzione ed ha ‘costretto’ i mezzi di comunicazione a ‘ribattere’ la notizia.

DISPOSITIVO – Il Tribunale Federale Nazionale presieduto da Carlo Sica ha sanzionato con due punti di penalizzazione in classifica da scontare nella corrente stagione sportiva il Catania (Girone C di Serie C).