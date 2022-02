Campofranco. Costituito il Comitato di accoglienza della Magna Via Francigena

CAMPOFRANCO. “Dopo il periodo di Covid-19 che ha rallentato se non a volte fermato le iniziative già programmate, riprende appieno il progetto della Magna Via Francigena con la costituzione del comitato di accoglienza, primo step per confermare i buoni propositi dell’intero progetto che l’amministrazione ha sempre portato avanti”. Così il sindaco Rino Pitanza.

Coordinatrice del comitato è Chiara Lo Curcio che dopo la sua nomina ha fatto visita al Sindaco e al presidente del Consiglio Arianna Giuliano per portare ufficialmente la composizione del gruppo che risulta essere composto anche da: Benedetto Bonacotta, Vincenzo D’Anna, Debora Falletta, Angelo Gallo, Ester Mazzara, Vincenzo Nicastro, Francesca Taibi, e Salvatore Tulumello.

Negli ultimi anni il percorso da Palermo ad Agrigento ha visto sostare nel nostro paese pellegrini provenienti da tutte le parti del mondo: Brasile, Repubblica Ceca, Svizzera, Germania per citarne alcune. Abbiamo ricevuto con piacere la coordinatrice del comitato Chiara Lo Curcio che ha messo sul tavolo le prime idee e soprattutto la voglia del comitato di crescere. Sindaco e amministrazione saranno sempre a fianco del comitato con diverse idee e progetti per fare di Campofranco non solo una tappa di passaggio. Insieme e in perfetta sintonia, possiamo fare tanto e meglio.