Campofranco. Approvato il progetto “Scuolabus Amico”

CAMPOFRANCO. E’ stato approvato a Campofranco il secondo dei tre progetti relativo ai percettori del Reddito di Cittadinanza. Il progetto è denominato “Scuolabus Amico” ed ha come obiettivo garantire l’assistenza durante il trasporto scolastico dalla propria abitazione a scuola e viceversa, dalla scuola al luogo di svolgimento della mensa scolastica e viceversa, aiutando i bambini durante il percorso, agevolando allo stesso modo la frequenza, l’inserimento e la partecipazione alle attività didattiche.

Il progetto non richiede il possesso di titoli specifici, ma si tenterà di valorizzare le abilità e le competenze di soggetti coinvolti. I beneficiari verranno selezionati, in un numero totale di 9 unità, in base alla predisposizione e competenze personali emerse in fase di valutazione preliminare con l’Assistente Sociale.

I servizi da attivare prevedono un impegno non inferiore a n. 8 ore fino a un massimo di 16 ore settimanali da svolgersi sia su uno o più giorni a settimana sia su uno o più periodi del mese, le eventuali ore perse devono essere recuperate nel mese di riferimento o in alternativa nel mese successivo, fatte salve le assenze opportunamente giustificate e documentate.

L’orario di svolgimento del servizio sarà modulato in base alle esigenze delle attività da realizzare, fermo restando che l’orario giornaliero previsto non può in alcun modo superare le 8 ore.

Il servizio di trasporto scolastico si svolgerà in coerenza con gli orari scolastici e sono esclusi i giorni dichiarati festivi, quelli compresi nei periodi delle vacanze natalizie e pasquali e quelli nei quali sono sospese le lezioni e le attività scolastiche.