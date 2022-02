Caltanissetta, Caro acqua. Un incontro tra CNA, IRSAP e ATI per sostenere le imprese

Su sollecitazione del Segretario Territoriale della CNA di Caltanissetta, Pasquale Gallina, si è tenuto un incontro con il direttore generale dell’IRSAP di Palermo, Gaetano Collura, a fronte delle molte segnalazioni pervenute dalle imprese site presso l’Area Industriale di Caltanissetta in C/da Calderaro riguardo il caro bollette acqua che, ad oggi, è di circa cinque volte maggiore rispetto alle altre A.S.L. Siciliane.

Il direttore di IRSAP, facendosi carico della problematica, ha ritenuto opportuno coinvolgere il presidente dell’A.T.I. Assemblea Territoriale Idrica, Conti Massimiliano Valentino.

Quest’ultimo ha avuto un incontro informale con il Segretario di CNA Caltanissetta consapevole della gravità della situazione che affligge le imprese; si è reso disponibile nel cercare un equilibrio e, dunque, un punto di incontro con le parti coinvolte.

Tuttavia, il presidente territoriale della CNA, Giovanni Manduca, esprimendo soddisfazione e gratitudine per la sollecitudine dimostrata dai rappresentanti degli Enti sopra citati, ha chiesto un incontro urgente programmato per mercoledì, 23 febbraio.

“Le azioni concrete dimostrate – ha concluso la CNA – rappresentano un atto di fiducia e di speranza per un territorio che va valorizzato e in cui è necessario credere per renderlo un posto migliore”.