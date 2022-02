Caltanissetta, 1,2 mln per la Progettazione territoriale. Pignatone elenca i fondi per ciascun Comune

“È stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il DPCM che prevede la ripartizione delle risorse del Fondo per la progettazione territoriale, con una dotazione complessiva pari a 161.515.175 euro finalizzata al rilancio e all’accelerazione del processo di progettazione nei comuni fino a 30 mila abitanti, appartenenti alle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Umbria nonché in quelli ricompresi nella mappatura aree interne.

L’obiettivo è quello di preparare ogni comune a partecipare ai bandi finanziati con le risorse del PNRR, dei Fondi strutturali europei e del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione.

Gli enti beneficiari, infatti, potranno impiegare i fondi loro assegnati per la messa a bando di premi per concorsi di idee di progettazione in ambito urbanistico e di innovazione sociale. Le risorse dovranno essere utilizzate entro sei mesi, pertanto mi sono già apprestato ad informare i Comuni del mio Collegio interessati dal Fondo, invitandoli a compiere tempestivamente tutte le procedure necessarie a ricevere le risorse stabilite”. A darne notizia è il deputato alla Camera del Movimento 5 Stelle Dedalo Pignatone.

Di seguito, ecco l’elenco degli enti beneficiari della Provincia di Caltanissetta:

Libero consorzio Caltanissetta 500.000

Acquaviva Platani 14.044

Bompensiere 17.070

Butera 20.940

Campofranco20.940

Delia 23.966

Marianopoli 20.940

Mazzarino 72.145

Milena 23.966

Montedoro 23.966

Mussomeli 72.145

Niscemi 95.362

Resuttano 23.966

Riesi 72.145

San Cataldo 98.387

Santa Caterina Villarmosa 20.940

Serradifalco 50.678

Sommatino 47.652

Sutera 20.940

Vallelunga Pratameno 20.940

Villalba 20.940

Totale fondo 1.282.000