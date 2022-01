Mussomeli, cucina solidale di Danny. Si cercano volontari per distribuzione pasti domenicali

MUSSOMLI – Se ci fosse un premio al coraggio e all’innovazione solidale, di sicuro Danny McCubbin concorrerebbe a pieno titolo e bene farebbe qualche rappresentante istituzionale a richiedere nei confronti di questo chef dal cuore grande ad attivarsi in tal senso, fosse pure richiedendo alla Presidenza della Repubblica un cavalierato per meriti sul campo.

Danny, infatti, non solo non chiede, ma dà e tanto, al punto che tramite il nostro giornale lancia un appello ad indicargli anziani che vivono da soli. Persone anziane che hanno piacere a ricevere pietanze pronte ad essere consumate. Danny infatti, si farà carico non solo di cucinare, ma anche di fargliele avere a casa. Insomma un uomo dal cuore grande, che partito dall’Australia, dopo una lunga permanenza nella terra di sua maestà, ha cambiato vita e si è stabilito a Mussomeli dove, dopo avere acquistato casa a 1 euro, ha messo su la sua cucina solidale a disposizione di tutti, nella centralissima Piazza Umberto.

Ed oggi, giorno dell’Epifania, ospiterà presso The Good Kitchen, la ITV London che girerà un reportage mentre Danny illustrerà anche i piani per la sua cucina per l’anno appena iniziato.

E intanto, grazie al macellaio Enzo Piazza che ha donato delle salsicce, Danny l’altro giorno ha cucinato lo stufato di salsiccia con fagioli per i suoi ospiti, mentre grazie ai vicini Giovanni Romito e Marilena Mantio, che hanno aperto accanto a The Good Kitchen la loro rivendita di prodotti dell’orto e del frutteto, continua a cucinare cibi vegetali. Nei giorni natalizi, invece, grande feste di dolci.

Dice Danny: “Un anno è finito e ho così tanto di cui essere grato. Un anno fa mi sono trasferito a Mussomeli dove non conoscevo nessuno e neppure parlavo l’Italiano. È stato un vero e proprio atto di fede, ma guardandomi indietro non cambierei nemmeno un singolo momento. Ho trovato qui tanti amici da e ho creato un ente benefico italiano chiamato The Good Kitchen. Questo bellissimo progetto è diventato molto di più che fornire pasti alle persone vulnerabili della città. La nostra cucina è diventata un hub sociale per la città e offre opportunità di volontariato a giovani e anziani. Sono così felice di come tutto stia procedendo bene con questo progetto e non vedo l’ora di crescere ed espandermi in questo 2022. Grazie ad ognuno per il sostegno. In momenti in cui ho lottato, mi basta leggere un messaggio o un commento e subito tutto è di nuovo ok.”

Che altro aggiungere? Danny è davvero un esempio da seguire per tutti. Continua a riscuotere simpatia ed apprezzamenti a 360 gradi e l’amministrazione comunale intende coinvolgerlo in progetti di ampia portata che dovrebbe vedere la luce nei prossimi mesi. Intanto chi vuole può sostare presso la sua cucina solidale, dove gustare cibi genuini e toccare con mano come fare solidarietà sia un modo bello di vivere, perché come ci insegna chi ha un cuore grande, la vera ricchezza sta nel donare, non nel ricevere. (FONTE: LA SICILIA – ROBERTO MISTRETTA)