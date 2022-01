«Il silenzio della vongole» è uno studio pubblicato su Science of the Total Environment che dimostra come certi pesticidi utilizzati nei campi possono causare danni irreparabili ad alcune specie acquatiche tra cui le vongole. E allora che cosa c’è davvero nel nostro piatto di pasta? A rispondere a questa domanda ci ha provato Maddalena, in questo nuovo servizio di Radioimmaginaria, la radio degli adolescenti.