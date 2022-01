Lettera aperta della dirigenza. Arialdo Giammusso ci ripensa e resta presidente della Nissa

CALTANISSETTA. Lettera aperta della dirigenza della Nissa al presidente Arialdo Giammusso per chiedergli di restare alla presidenza della società anche la prossima stagione. Nella lettera si legge: “La dirigenza biancoscudata, in un momento difficile della stagione, dal quale siamo certi la nostra squadra riuscirà a venirne fuori, vuole esprimere affetto, massima fiducia e vicinanza al Presidente Arialdo Giammusso.

Questa mattina abbiamo chiesto al Presidente di ripensarci, di non abbandonare a fine stagione e di lavorare insieme a noi per rendere il progetto sempre più ambizioso, nella speranza che, grazie alla partecipazione di altre realtà sportive e imprenditoriali, si possano raggiungere in futuro risultati importanti, attraverso una crescita graduale e ponderata, con l’obiettivo di riportare la nostra amata Nissa sempre più in alto”.

La dirigenza ha detto: “Arialdo ha gradito il nostro gesto di vicinanza, accettando con rinnovato entusiasmo di continuare a guidare la società. Alla luce di una ritrovata compattezza, Il Presidente è dunque pronto, insieme a tutti noi e a chi vorrà fare parte della nostra famiglia, a portare avanti questo ambizioso progetto sportivo e sociale anche nella prossima stagione. L’iniziativa della dirigenza nasce dalla consapevolezza che il Presidente non ha mai lesinato energie per la Nissa, ha messo anima e cuore per onorare il vessillo biancoscudato. Non vogliamo che la sua esperienza in società finisca così”.

La dirigenza ha poi concluso: “Caro Arialdo, meriti, per i tanti sacrifici fatti, di prenderti grandi soddisfazioni alla Nissa! Devi restare al tuo posto! Noi lavoreremo con te e siamo convinti che tutti insieme raggiungeremo importanti traguardi”. Si sono sottoscritti firmatari nella lettera Abbate Luigi Barone Gaetano Colonna SalvatoreCusumano GiuseppeGiammusso Letizia, La Mendola Maurizio, Mendolia Giuseppe, Palermo Gino, Savoja Michele e Silverio Alessandro.