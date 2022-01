Italia, porta la droga a un amico ricoverato in ospedale: denunciato per spaccio

Il personale del reparto si è insospettito per un pacchetto di sigarette molto gelosamente custodito da un 36enne ricoverato in ospedale. E i carabinieri hanno trovato nascosta la droga, individuando il 27enne pavese ritenuto responsabile della cessione. E’ successo nell’Ortopedia del Policlinico San Matteo di Pavia, dove sono stati chiamati e sono intervenuti i militari del Radiomobile della Compagnia di Pavia. Nel pacchetto di sigarette sospetto è stato trovato e sequestrato circa un grammo tra hashish ed eroina, per uso personale, droga per la quale il 36enne ricoverato è stato segnalato amministrativamente alla Prefettura come consumatore.

I carabinieri hanno quindi avviato subito le indagini e in breve hanno individuato il presunto responsabile della cessione, un 27enne pavese che qualche ora prima sarebbe andato proprio nella camera dell’ospedale a fare la consegna di droga all’amico ricoverato. E non sarebbe la prima volta, perché il 27enne ha già precedenti denunce per lo stesso reato commesso anche in passato. Il 36enne ricoverato, oltre ad essere consumatore di droga, è anche lui già noto alle forze dell’ordine.