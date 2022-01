Covid. Sequestrati dai Nas ottomila test rapidi venduti senza alcun permesso

Vendeva test antigenici rapidi che devono essere venduti da farmacisti e rivenditori autorizzati, ma non aveva alcun permesso. Sequestrati circa 8mila test rapidi, del valore di circa 35mila euro.

Lo hanno scoperto i carabinieri del Nas di Cagliari all’interno di un negozio gestito da un cittadino cinese, durante i controlli voluti dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute per verificare il rispetto della normativa sul green pass e sulla corretta attuazione delle disposizioni relative alle modalita’ di esecuzione dei test rapidi e dei tamponi per la ricerca del Covid-19.

All’interno di una attività cinese dell’hinterland i Militari dell’Arma hanno scoperto gli 8mila test rapidi antigenici che venivano venduti sotto costo senza alcuna autorizzazione. Tutti i test sono stati sequestrati e il commerciante multato. Sono in corso ulteriori accertamenti finalizzati a verificare se altri esercizi commerciali abbiano acquistato i test antigenici sotto costo.