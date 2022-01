Calciomercato. Il portiere nisseno Armando Maritato approda al Real Suttano

L’Asd Real Suttano comunica di avere acquisito a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Armando Maritato, che arriva dal Città di Caltanissetta, anche se militava in prestito alla Cl Calcio.

Portiere, classe 1980, Armando porta in dote classe, esperienza, allegria che ha già trasmesso nello spogliatoio, ma soprattutto dedizione al lavoro. Fin dai primi allenamenti la simpatia, il sorriso di Maritato hanno contagiato lo spogliatoio, portando divertimento e voglia di lavorare con ancora più determinazione per conquistare gli obiettivi che ci siamo prefissati in questa seconda parte di stagione.

Un passato importante quello di Maritato che ha giocato e vinto anche in categorie superiori con società come Nissa, Cusn, Sancataldese, Serradifalco, Mussomeli, Pro Favara, Agira e Racalmuto. In passato le strade del Real Suttano e di Armando Maritato si sono già sfiorate, senza mai però sposarsi, adesso finalmente i tempi erano maturi per questo matrimonio.

Con tanto orgoglio accogliamo Armando Maritato nella grande famiglia del Real Suttano, con la consapevolezza che insieme a Di Prima formano una delle coppie di portieri più forti di tutta la Prima Categoria.