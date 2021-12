Vallelunga Pratameno, emergenza coronavirus. Le raccomandazioni del sindaco Montesano

VALLELUNGA PRATAMENO – Il primo cittadino Pippo Montesano ri rivolge alla cittadinanza: “Cari Concittadini, in questo periodo la nostra comunità sta attraversando un periodo critico e particolarmente delicato a causa della pandemia da covid-19, che ancora oggi coinvolge il mondo intero. Insieme all’Amministrazione Comunale esprimo in qualità di Sindaco, medico e soprattutto genitore, la mia vicinanza a tutti , adulti e bambini contagiati dal virus e a tutti quelli che si trovano in quarantena.Voglio rassicurarvi che i contagiati ,ad oggi ,non hanno complicazioni .Non è facile superare questo momento, soprattutto vedersi limitata la libertà, per cui vi chiedo di fornirvi di una bella dose di pazienza.Sono certo che tutto passerà nel modo migliore e tutto questo sarà solo un triste ricordo .Non sentitevi soli, anche se le circostanze impongono l’isolamento fisico, per qualsiasi bisogno non esitate a contattarmi. Ricordo a tutti che giorno 29 Dicembre è programmata un’altra giornata vaccinale, perché il vaccino é l’unica arma disponibile per combattere questa brutta bestia e soprattutto dalle sue complicanze.. Vi ricordo sempre di indossare la mascherina, mantenere la distanza di sicurezza e lavarsi le mani spesso. Con sincero affetto . Pippo Montesano.”