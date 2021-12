Sommatino. Da oggi volontari della Croce Rossa in aiuto dei cittadini per compilare moduli di vaccinazione anti Covid.

SOMMATINO. Per chi avesse bisogno di aiuto nella prenotazione della vaccinazione anti Covid è possibile avere un supporto. E’ quanto ha comunicato il sindaco Elisa Carbone.

Il primo cittadino ha reso noto che oggi, giovedì 9 dicembre, dalle ore 09:00 alle ore 12:30, i volontari della Croce Rossa Italiana presteranno assistenza presso la sede della Croce Rossa in via Don Orione per consentire di compilare le prenotazioni delle vaccinazioni anti Covid che si svolgeranno domenica 12 dicembre dalle 9 alle 13 presso il Poliambulatorio di viale Aldo Moro. .