Sommatino: arrivati 300 mila euro dalla Regione. Consiglio comunale “si infiamma” sulle priorità

Il Consiglio Comunale di Sommatino ha approvato definitivamente la variazione di bilancio necessaria per garantire l’utilizzo delle 300 mila euro assegnate dalla Regione al Comune per investimenti da realizzare sul territorio.

nfatti, proprio grazie a questa essenziale approvazione, sarà possibile dare copertura finanziaria a diversi interventi che riguardano la Scuola Elementare, la viabilità, gli alloggi popolari, parchi e giardini.

“Se,da un lato, è pur vero che il risultato è arrivato al termine di due lunghe sessioni consiliari . ha spiegato Simona Bennici -, dall’altro è anche vero che, aldilà delle diverse posizioni di parte, è prevalso il buon senso e l’interesse a rispondere unanimemente ai bisogni della comunità Sommatinese.

Infatti, è vero che durante le 2 sessioni consiliari c’è stato un accesso confronto tra posizioni politiche contrapposte, ma il dato essenziale è che alla fine, grazie anche al paziente impegno della Presidenza del Consiglio Cigna e degli uffici, ci si è confrontati sulle soluzioni da dare alle diverse criticità da affrontare e si è deliberato sulle priorità da dare alle stesse. Sono stati esaminati diversi emendamenti ed alla fine 2 di essi, uno a firma del consigliere Scarlata e l’altro presentato dalla sottoscritta, per implementare i fondi destinati alla Scuola elementare ed alla viabilità, sono stati recepiti unanimemente nel deliberato finale del Consiglio e questo a riprova di un’Assise Consiliare sempre e comunque protesa alla ricerca del bene comune”.

Durante la stessa sessione consiliare, è stato esitato anche il rendiconto della gestione 2017 dal quale si dovrà partire per affrontare il percorso di risanamento finanziario che, aldilà dei buoni auspici, non sarà certamente agevole ed impegnerà per diversi anni anche la prossima amministrazione comunale.

“Prova di ciò ne sia – ha concluso Bennici – che lo stesso ammontare della massa passiva, datata al 31/12/2016 e soggetta alla gestione della Commissione Straordinaria di Liquidazione, non risulta a tutt’oggi definitivamente quantificato e saldato nei confronti dei relativi creditori.

Pertanto, c’è veramente da augurarsi che sul finire del presente percorso amministrativo, così come nel nuovo che verrà, aldilà delle diverse sensibilità ed appartenenze politiche, non venga mai meno la consapevolezza di essere accumunati dalla responsabilità di dovere assicurare, sempre e comunque, un futuro credibile all’intera comunità Sommatinese. Questa è la sfida e l’impegno a cui nessuno certamente potrà sottrarsi”.