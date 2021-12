Sicilia, Covid: cresce il tasso di positività in tutte le Province

Sono 887 i nuovi casi di Covid19 registrati nell’isola a fronte di 23.720 tamponi processati in Sicilia.

Ieri i nuovi positivi erano 1.143. Il tasso di positivita’ sale al 3,7% ieri era al 3,5%. L’isola e’, all’ottavo posto per contagi, al primo posto c’e’ il Veneto con 4.062, al secondo posto la Lombardia con 4.024 al terzo il Lazio con 1.745 casi, al quarto il l’Emilia Romagna con 1.733 casi, al quinto il Piemonte con 1.652 casi, al sesto posto la Campania con 1.329 casi e al settimo posto la Toscana con 924 casi.

Gli attuali positivi sono 15.304 con un aumento di 197 casi. I guariti sono 682 mentre le vittime sono 8 e portano il totale dei decessi a 7.276. Sul fronte ospedaliero sono 400 ricoverati, con 8 casi in piu’ rispetto a ieri; in terapia intensiva sono 44, due casi in meno rispetto a ieri.

Sul fronte del contagio nelle singole province Palermo con 162 casi, Catania 259, Messina 29, Siracusa 84, Ragusa 51, Trapani 78, Caltanissetta 98, Agrigento 100, Enna, 66.