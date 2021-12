Serradifalco. Prorogato il servizio di tesoreria comunale.

SERRADIFALCO. La Giunta comunale, guidata dal sindaco Leonardo Burgio, ha approvato il provvedimento con il quale ha disposto la proroga del servizio di tesoreria comunale. Si tratta di un provvedimento di fondamentale importanza poiché ha come obiettivo quello di consentire la gestione funzionale dell’ente comunale e dei suoi servizi sul piano economico – finanziario.

Entrando più nel dettaglio, la proroga del servizio di tesoreria è stata disposta sino al prossimo 31 dicembre 2022. La convenzione tra il Comune e l’Istituto di credito per il servizio di tesoreria comunale è scaduta già il 31 dicembre 2016. Da allora, in questi ultimi cinque anni, si è andati avanti di anno in anno con proroghe tecniche anche perché, come ha rilevato la stessa Amministrazione comunale, <Il servizio di tesoreria rientra tra i servizi di pubblico interesse che deve essere garantito senza soluzione di continuità>. Una scelta confortata anche dalla giurisprudenza nazionale che ha sancito la possibilità di procedere alla proroga tecnica dei contratti di appalto degli Enti Pubblici, consistente in un mero slittamento nel tempo alla scadenza del rapporto contrattuale, mantenendo invariate le altre clausole contrattuali.

Da qui la nuova proroga tecnica della convenzione con l’UniCredit fino al 31 prossimo dicembre 2022. Il tutto nelle more dell’espletamento di una nuova gara per l’affidamento del servizio. In questo caso, la proroga tecnica è destinata ad evitare l’interruzione di un pubblico servizio fondamentale per il Comune e ad assicurare la corretta e puntuale gestione dei pagamenti e delle riscossioni dell’Ente.