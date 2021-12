Serradifalco. E’ possibile presentare istanza per la richiesta di risarcimento dei danni per il maltempo.

SERRADIFALCO. Il Governo regionale ha riconosciuto lo stato di crisi ed emergenza per il maltempo anche per il Comune di Serradifalco. Si tratta di una novità importante in quanto riconosce lo stesso Comune tra quelli interessati dallo stato di emergenza per i danni causati dal maltempo tra l’8 e il 17 novembre.

Nei giorni scorsi la Giunta Burgio, con grande tempismo, aveva approvato la dichiarazione dello stato di calamità naturale nel territorio del Comune inviando la relativa istanza alla Regione. Nel frattempo è già possibile presentare l’istanza al fine di richiedere il risarcimento per i danni causati dagli eventi atmosferici. L’amministrazione comunale ha infatti predisposto il modulo che la ditta o la persona che ha subito il danno dovrà compilare per ottenere il risarcimento.

L’istanza va inviata al sindaco e deve avere per oggetto la tromba d’aria dello scorso 9 novembre con richiesta di risarcimento dei danni patiti a seguito di quell’eccezionale evento atmosferico.

Nell’istanza andranno indicati i danni che il maltempo ha provocato. La documentazione da produrre dovrà comprendere anche una relazione tecnica o perizia prodotta da un agronomo descrittiva dei danni subiti. Andrà inoltre presentato un preventivo analitico di spesa per le riparazioni del caso, ma anche un esauriente servizio fotografico comprovante l’effettiva realtà dei danni, oltre alla copia del documento di riconoscimento. I