Serradifalco. Approvato il piano per la rimozione di alberi pericolosi al Cimitero.

SERRADIFALCO. L’amministrazione comunale ha approvato il piano per la rimozione di alberi potenzialmente pericolosi all’interno del cimitero comunale con contestuale impegno delle somme necessarie a garantire questo intervento. Il Comune aveva previsto di intervenire senza costi economici a carico del Comune compensando le spese con i proventi derivanti dal materiale legnoso di recupero.

Tuttavia, per due volte questa procedura non ha dato esito positivo in quanto nessuna ditta ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire i lavori alle condizioni indicate dal Comune. Allora, al fine di procedere, per consentire il taglio degli alberi, la Giunta Burgio ha ritenuto di porre a carico del bilancio comunale le spese necessarie per l’eliminazione degli alberi costituiscono pericoli per la sicurezza dei luoghi e delle sepolture private più volte danneggiate da cadute accidentali di rami di notevoli dimensioni.

A seguito di sopralluogo, il Comune ha stimato in 20 mila euro la somma necessaria per questo intervento, di cui 14,550 euro per lavori a base d’asta, 450 euro di oneri per la sicurezza, 3300 euro per Iva, 1400 euro per imprevisti, 300 euro per altre spese. Il responsabile unico del procedimento, arch. Matteo Lamberti, sulla base del piano predisposto, dovrà ora procedere agli adempimenti di competenza per rimuovere dal cimitero comunale gli alberi indicati nel piano approvato. Gli alberi da abbattere nel cimitero di contrada Santa Lucia sono in totale 51.

Si tratta di pini, abeti e cipressi, alberi risalenti al secolo scorso che nel tempo hanno assunto dimensioni notevoli. Il piano per il taglio degli alberi è stato a suo tempo concordato dall’amministrazione comunale con le associazioni ambientaliste operanti nel territorio.