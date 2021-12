Santa Caterina. Il 18 dicembre nuova tornata vaccinale anti Covid. Curva dei contagi resta stabile.

SANTA CATERINA. Due nuovi guariti ma anche un nuovo positivo a Santa Caterina. Lo ha reso noto il sindaco Giuseppe Ippolito. Il primo cittadino caterinese ha comunicato che attualmente i casi di positività in paese sono 4. Nel contempo, ha annunciato che il prossimo 18 dicembre sarà possibile effettuare una vaccinazione anti Covid di prossimità a Santa Caterina.

La vaccinazione avverrà dalle 9 alle 20 presso l’ex Ospedale. Verranno effettuate: prime dosi, seconde dosi e terze dosi per Over 18 per i quali siano trascorsi almeno 5 mesi dall’ultima somministrazione. E’ possibile prenotare inviando un messaggio Whatsapp ai seguenti numeri: 3205307386 oppure 3289488029.

E’ anche possibile chiamare i seguenti numeri dalle 9:00 alle 12:00: 3205307386, 3289488029 oppure 0934601024. Fisicamente è possibile prenotare al Comune rivolgendosi alla Sig.ra Graziella Milazzo. In tutti casi, verrà comunicato direttamente l’orario e il giorno di prenotazione.