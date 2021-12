San Cataldo. Sopralluogo del M5S presso il Presidio ospedaliero “Maddalena Raimondi” per promuoverne il rilancio.

SAN CATALDO. I consiglieri del Movimento 5 Stelle David Alù, Adriano Bella e Cinzia Naro insieme al Deputato Dedalo Pignatone hanno effettuato un sopralluogo presso il Presidio Ospedaliero “Maddalena Raimondi” di San Cataldo per verificare lo stato dei luoghi ed i servizi prestati alla comunità.

“Negli anni – si legge in una nota – siamo stati sempre in prima fila per la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, così come prevede la Costituzione. Il momento che stiamo vivendo ha evidenziato come le strutture sanitarie siano un bene da proteggere e valorizzare. Adesso vogliamo rappresentare dentro e fuori le istituzioni quelle istanze da rivolgere agli Enti preposti, soprattutto all’Assessorato Regionale della Salute, volte ad instaurare un dialogo costruttivo sull’attuale situazione del P. O. “M. Raimondi” e sul suo futuro”.

I tre consiglieri e il deputato del M5S hanno infine confermato che si faranno promotori di un confronto ampio con tutte le forze politiche cittadine per promuovere il rilancio del nosocomio sancataldese.