San Cataldo, “Riprendiamoci la città” chiede chiarimenti sui costi dei servizi pubblici “Sono esagerati”

Il gruppo consiliare “Riprendiamoci la città” ha presentato un’interrogazione consiliare chiedendo chiarimenti in mero alla TARI per l’anno 2021.

“Oltre alla circostanza dell’arrivo in ritardo rispetto alla data del 02/12/2021 prevista per la scadenza del pagamento – ha spiegato il gruppo – si assiste all’invio di importi più che esagerati, del tutto ingiustificati e ingiustificabili in relazione alla tipologia e qualità del servizio reso di spazzamento, ritiro rifiuti, scerbamento, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani differenziati ed indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica.

Importi esagerati se comparti con il servizio reso nonché con l’incuria ed il mancato decoro e pulizia in cui versa la Città.

Se i cittadini devono pagare per un servizio è pur vero che non debbono assolutamente farlo, almeno nell’entità richiesta, per un servizio non reso o reso in modo difforme rispetto ai patti contrattuali.

Nessuno certamente potrà additare il nostro gruppo politico di RIPREDIAMOCI LA CITTÀ di fare terrorismo psicologico perché a lamentarsi e protestare sono stati tutti i cittadini compresi tutti i gruppi politici della Città che oggi siedono tra le fila della maggioranza e minoranza, i quali hanno esternato le loro continue segnalazioni, disagi e lamentele attraverso la stampa ed i noti social network dalle quali emerge il totale stato di degrado ed abbandono della Città in ogni momento degli anni trascorsi.

Questa volta nessuno potrà dire che non è vero che si dicono menzogne utili a screditare qualcuno, perché a testimoniare lo stato di degrado in cui ha versato e versa la Città vi sono fiumi di post ed articoli di stampa facilmente reperibili sia sui giornali che sul web. Articoli e segnalazioni che noi puntualmente abbiano accantonato e custodito.

Ed allora ci chiediamo come si sia passati da un importo del servizio pari a circa 3.130.000 € per l’anno 2018 (Sindaco Modaffari) ad un importo di 4.474.860,01 € per l’anno 2021 con la commissione straordinaria al governo della Città?

Ci chiediamo come mai, ad un aumento di circa 1.3500.000 € annuo, invece di un miglioramento si è avuto in cambio un nettissimo iperbolico peggioramento della qualità del servizio?

Sono tutti interrogativi che si chiedono i cittadini sancataldesi e che il nostro gruppo consiliare ha deciso di porre all’attenzione del civico consesso, che adesso, dopo il ritorno alla compiuta democrazia, ha il compito/dovere di attenzionare e difendere in modo compatto gli interessi della Città.

Il nostro gruppo di RIPRENDIAMOCI LA CITTA’ in data 23/11/2021 ha presentato una dettagliata interrogazione consiliare con la quale si chiede alla nuova amministrazione comunale, che certamente non ha alcuna colpa, di chiarire una volta per tutte e con assoluta certezza, chiarezza e senza dubbio interpretativo alcuno se i cittadini all’attualità risultano vessati ovvero l’importo richiesto per la TARI è congruo rispetto ai servizi effettivamente resi che probabilmente sono diversi ed assai inferiori di quelli previsti ed quanto pare regolarmente remunerati!