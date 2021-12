San Cataldo. Mozione di “Riprendiamoci la Città” per valorizzare i beni confiscati alla criminalità.

SAN CATALDO. “RIPRENDIAMOCI LA CITTA’” continua l’azione incessante di compulsione propositiva nei confronti dell’Amministrazione Comunale.

E’ stata depositata in data 29 novembre la 14^ mozione consiliare da discutere in Consiglio Comunale riguardante l’invito a partecipare all’ “Avviso pubblico per la presentazione di proposte d’intervento per la selezione di progetti di valorizzazione di beni confiscati da finanziare nell’ambito del PNRR, Missione 5 – Inclusione e coesione – Componente 3 – Interventi speciali per la coesione territoriale – Investimento 2 – Valorizzazione dei beni confiscati alle mafie”.

Secondo Giampiero Modaffari: “Qualora vi fosse la partecipazione del nostro Comune si potrebbero disporre di risorse utili per realizzare opere di COMPLETAMENTO ovvero di VALORIZZAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE di immobili acquisiti al patrimonio comunale a seguito di confisca alla criminalità.

Tali immobili – secondo “Riprendiamoci la Città – potrebbero essere destinati a finalità sociali o istituzionali quali a) spazi per coworking giovanile; b) sedi di associazioni sportive, culturali e teatrali, c) sedi di associazioni che si occupano della custodia e valorizzazione dei riti della settimana santa; d) Scout; e) sedi per compagnie teatrali; f) sedi per la protezione civile; g) sede per la Polizia Municipale, etc.

Il contributo concedibile è pari al massimo a 2.500.000,00 € (due milioni e cinquecentomila/00 €) a carico dell’Avviso in questione. La partecipazione al bando deve essere inoltrata a partire dalle ore 12,00 del giorno 23 novembre 2021 e fino alle ore 12,00 del giorno 24 gennaio 2022″.