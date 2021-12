San Cataldo. Mozione consiliare di “Riprendiamoci la Città” per accedere a risorse disponibili per gli Enti locali.

SAN CATALDO. RIPRENDIAMOCI LA CITTA’ continua ancora incessantemente a compulsare l’amministrazione comunale al fine di accedere alle risorse che a vario titolo vengono messe a disposizione degli enti locali.

In data 02/12/2021 è stata depositata la 15^ Mozione da discutere in Consiglio Comunale riguardante l’invito a partecipare all’”Avviso pubblico per l’assegnazione delle risorse della quota a gestione statale dell’otto per mille dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui all’articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, alla luce di quanto previsto dall’articolo 46-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 – FONDI 8 PER MILLE DESTINATI ALLE SCUOLE – Decreto n° 46852 del 24/11/2021” –

Si tratta di risorse che possono essere richieste ed utilizzate per interventi nelle strutture scolastiche comunali tra i quali:

– interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, alla messa in sicurezza, adeguamento antisismico ed incremento dell’efficienza energetica;

– interventi indispensabili per garantire il diritto allo studio e il regolare svolgimento dell’attività didattica.

Ma soprattutto INTERVENTI NECESSARI PER IL RIPRISTINO DELLE CONDIZIONI DI AGIBILITÀ A SEGUITO DI CHIUSURA, PRECEDENTE ALLA DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE AVVISO, DISPOSTA DA AUTORITÀ COMPETENTE.

Si tratta proprio del caso della palestra del plesso San Giuseppe che è stata dichiara inagibile per carenza strutturale. Con la partecipazione all’avviso è possibile ottenere un contributo massimo erogabile per ciascun progetto candidato non superiore alla somma complessiva di 400.000,00 € e ciascun Ente può presentare un solo progetto. Per potere accedere al finanziamento il nostro Comune, deve fare pervenire la propria candidatura, utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica, nell’apposita pagina dedicata del sito di edilizia scolastica al seguente link: https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-8-x-mille.shtml entro e non oltre le ore 15.00 del giorno 22 dicembre 2021. Il portale per l’inserimento dei dati sarà accessibile dalle ore 10.00 del 29 novembre 2021 e fino alle ore 15.00 del giorno 22 dicembre 2021.

In relazione a quanto sopra è auspicio del nostro gruppo consiliare di RIPRENDIAMOCI LA CITTA’ che l’Amministrazione Comunale faccia tesoro di questo suggerimento affinché il nostro Comune possa accedere a queste preziose risorse idonee a permettere la redazione di una progettualità che preveda l’adeguamento sismico ovvero la demolizione e ricostruzione della palestra San Giuseppe o altri interventi di riqualificazione delle nostre scuole comunali”.