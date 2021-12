San Cataldo. La soddisfazione dell’on. Pagano per il finanziamento del “Cine Teatro Marconi”.

SAN CATALDO. L’on. Alessandro Pagano (Lega) ha accolto con soddisfazione la notizia che il Cine Teatro Marconi ha ottenuto un finanziamento per 48.000 euro per l’ammodernamento e il recupero tecnico. Nella circostanza l’on. Pagano ha inteso ringraziare l’Assessore Regionale ai Beni Culturali e all’Identità Siciliana Alberto Samonà.

“Desidero ringraziare l’Assessore Regionale ai Beni Culturali e alla Identità Siciliana, il leghista Alberto Samonà, per il finanziamento concesso al Cine Teatro Marconi di San Cataldo, pari a 48.000 € circa. Non dimentichiamo infatti che tale finanziamento deriva da una serie di incontri avvenuti in assessorato fra i tecnici, messi gentilmente a disposizione dall’Assessore, dal sovraordinato Salvatore Bonsignore voluto dall’allora commissione prefettizia, e dal maestro Raimondo Capizzi in qualità di esperto”.

Pagano ha aggiunto: “Ricordo perfettamente la solerzia con cui lo stesso Assessore mise a disposizione una struttura tecnica capace di aiutare il Comune di San Caraldo, nella formulazione del bando che scadeva soltanto un paio di giorni dopo. Al netto della meritoria iniziativa del finanziamento dei cinema storici della Sicilia, abbiamo colto la sfumatura di assoluta attenzione nei confronti del nostro territorio”.

Secondo il deputato leghista: “Il Cine Teatro Marconi è un gioiello della storia e della cultura sancataldese, nato durante il ventennio fascista, rappresenta a tutti gli effetti un elemento identitario forte del nostro territorio e il fatto che con questo primo finanziamento si sia messo mano ad un recupero, dopo tanti e tanti anni di ingiustificato sotto utilizzo che lo hanno fatto quasi deperire, è da segnalare come simbolo virtuoso di rinascita”.