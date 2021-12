San Cataldo, il maestro Raimondo Capizzi: “Il Cine Teatro Marconi è in graduatoria regionale, sforzi ricompensati”.

SAN CATALDO. Pubblicata la graduatoria relativa al bando di 5 milioni di euro complessivi per la riqualificazione delle sale cinematografiche siciliane emanato dall’assessorato dei Beni Culturali e dell’Identità Siciliana.

Il finanziamento consente la possibilità di realizzare un’ampia possibilità di opere: da quelle di tipo edilizio a quelle relative all’impiantistica, ricomprendendo tra questi ultimi anche gli impianti di proiezione digitale e quelli audio, le opere di climatizzazione, i sistemi di sbigliettamento automatico, gli arredi nonché gli interventi per l’ottimizzazione del consumo energetico e quelli di produzione di energia elettrica, funzionali alla struttura.

“Finalmente si vede una luce. Per più di un anno, in Sinergia con la Commissione straordinaria, ho lavorato affinché anche il Teatro Marconi, chiuso ormai da due anni a causa di avarie elettriche, idriche e chi più ne ha più ne metta, potesse ricevere le cure meritate”- cosi continua Capizzi- “essendo in dissesto finanziario il comune aveva ben poco da fare e vedere il teatro chiuso era straziante. Grazie al Bando emanato dall’assessore Regionale Samonà sensibile al rilancio della cultura siciliana, e all’impegno dell’amico Alessandro Pagano, siamo riusciti a inserire il Marconi affinché potesse ricevere le cure meritate.

La giovane Orchestra Sicula è nata in seno al Teatro Marconi, è un po’ casa nostra, e non potevamo abbandonarlo, chi è bravo a criticare dovrebbe per lo meno provare ad ottenere risultati per il bene della struttura, noi ci abbiamo provato, non l’abbiamo abbandonato. Il Marconi non serve solo per la necessità di sentire gli applausi, il Marconi oggi aveva bisogno di attenzioni e di cure. Io e la GOS abbiamo lavorato per questo.”

La nuova amministrazione è soddisfatta del risultato e ringrazia il giovane maestro e l’orchestra. Pronta a sfruttare i fondi come annuncia lo stesso maestro.