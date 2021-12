San Cataldo. Convocato il Consiglio comunale per il prossimo 17 dicembre.

SAN CATALDO. E’ stato convocato dal presidente del consiglio Romeo Bonsignore il Consiglio comunale per il prossimo 17 dicembre alle 8,30 in prima seduta e alle 8,30 dell’indomani 18 dicembre in seconda seduta. La seduta, nel rispetto delle normative anti Covid, si svolgerà presso l’Aula consiliare sala “Senatore Giuseppe Alessi”, al primo piano del Palazzo Comunale. Questi i punti all’ordine del giorno:

1. Lettura e approvazione verbali della seduta precedente

2. Comunicazione del Sindaco in ordine alla composizione della Giunta Municipale

3. Nomina della Commissione Elettorale

4. Presa atto della Costituzione delle Commissioni Permanenti

5. Interrogazione a firma del Consigliere Modaffari sul Servizio di Igiene Ambientale –

Richiesta dettagliata relazione sul rispetto delle clausole contrattuali

6. Interrogazione a firma del Consigliere Modaffari sullo stato dell’iter di finanziamento del

progetto relativo agli interventi attinenti i lavori di adeguamento funzionale e messa in

sicurezza impiantistica della palestra e delle aree di gioco esterne nella scuola secondaria di

primo grado “G.Carducci” sita in viale Indipendenza n.24”

7. Interrogazione a firma del Consigliere Modaffari sulla Palestra Scuola San Giuseppe –Stato

di Agilbilità

8. Interrogazione a firma del Consigliere Modaffari sull’Area destinata a Mercato del

Contadino

9. Interrogazione a firma del Consigliere Modaffari sull’Esistenza di Progettualità Mirate alla

Individuazione e Pianificazione Plano-Volumetrica di Locali da Adibire a Museo

Etnoantropologico e Custodia dei Gruppi Sacri

10. Interrogazione a firma del Consigliere Modaffari sulla Richiesta di Dettagliata Relazione

sull’Entità dei Tributi Locali Riscossi dal Nostro Ente nel Corso dei Vari Esercizi Contabili

11. Interrogazione a firma del Consigliere Modaffari sull’Incuria e Stato di Abbandono di

Rifiuti in Varie Parti della Città

12. Interrogazione a firma del Consigliere Modaffari sui Lavoratori ASU: Possibile Impiego

Presso il Nostro Comune

13. Interrogazione ed invito ad attivarsi per attingere risorse disponibili da fondi assessoriali a

firma del Consigliere Modaffari -Sulla Mancata Attivazione dei Riscaldamenti nel Plesso

Scolastico “G. Carducci” – Invito ad Attingere alle Risorse Economiche a Favore degli Enti

Locali per Interventi di Manutenzione Straordinaria, aventi Carattere di Urgenza, negli

Istituti Scolastici Pubblici- L.R. n.9 del 15/04/2021, Art.111, Comma 2 e Art.113

14. Mozione a firma del Consigliere Modaffari sugli Arredi Urbani in Piazza Monsignor

Cataldo Naro

15. Mozione a firma del Consigliere Modaffari sull’Attivazione Servizio di Ristorazione,

Accoglienza Notturna, Servizio Igienico Sanitario per i nostri concittadini in condizioni di

estrema fragilità

16. Mozione a firma dei Consiglieri Vincenzo Naro, Mangione e Aprile sulla Riattivazione cd.

“Mensa dei Poveri”

17. Mozione a firma del Consigliere Modaffari sull’Adeguamento Sito Internet istituzionale ed

implementamento con sezioni non presenti.

18. Mozione a firma dei Consiglieri Lupica, Fulco e Emma sulla Promozione di eventi per

valorizzare i simboli della tradizione natalizia sancataldese.

19. Variazione al bilancio di previsione finanziario 2021/2023- Del. G.M.n.6 del 16.11.2021