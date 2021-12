San Cataldo. A Gabara sarà installato libro con incisi i nomi di picconieri e carusi morti nella solfara Persico.

SAN CATALDO. Ancora un’iniziativa destinata ad arricchire un luogo della memoria come la solfara Persico che si trova nel Bosco di Gabara. Ad annunciarla è stato il geologo Angelo La Rosa, appassionato ed esperto di civiltà mineraria, che ha promosso il recupero e la salvaguardia del sito geominerario.

I nomi di picconieri e carusi, morti alla solfara Persico dal 1889 al 1948, saranno incisi su un libro di legno che sarà installato in loro memoria nei pressi dell’edicola realizzata nel piazzale d’ingresso al Parco.

Un modo per ricordare le vite spezzate di picconieri e carusi, ma anche per ribadire l’impegno forte e costanza alla salvaguardia di un sito che ogni anno viene visitato da tantissime persone e che, ormai, per San Cataldo costituisce un’icona e un punto di riferimento.