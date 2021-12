SAN CATALDO. Nelle ultime 24 ore sono tre i nuovi casi di positività al Covid che si sono registrati a San Cataldo. Qui, sulla base dei dati forniti dal report giornaliero dell’Asp, il numero dei casi è attualmente di 28.

Non s’è registrato al momento alcun guarito. Dei 28 positivi nessuno è in terapia intensiva o ricoverato in malattie infettive; tutti i positivi sono in quarantena domiciliare