Montedoro. Giunta approva adesione allo Sprar per l’accoglienza di minori non accompagnati.

MONTEDORO. L’amministrazione comunale ha aderito al decreto ministeriale di ammissione al finanziamento dei progetti Sprar Sipromi in scadenza il prossimo 31 dicembre autorizzandone la prosecuzione dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2024.

Il Comune di Montedoro risulta ammesso al finanziamento dei progetti ed intende pertanto aderire alla rete Sprar – Siproimi in qualità di Capofila mediante un progetto per l’accoglienza di 14 minori non accompagnati che, al momento, è anche l’unico operativo in paese.

È previsto che il Ministero si farà carico del 95% del costo del progetto e che il restante 5% a carico dell’Amministrazione comunale sarà costituito dalla valorizzazione del personale impegnato, senza ulteriori spese a carico del Comune.

Una volta confermata l’adesione con ammissione al finanziamento sul Fondo Nazionale per le politiche ed i servizi dell’asilo, il Comune di Montedoro predisporrà un bando al quale saranno invitati soggetti terzi a presentare la propria migliore offerta per la successiva organizzazione, gestione e implementazione dei servizi, interventi e attività previsti dal progetto stesso.