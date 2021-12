Maltempo, circolazione ferroviaria sospesa o rallentata: le linee coinvolte nell’interruzione

Per l’ondata di maltempo che da ieri sta interessando gran parte della Sicilia, la circolazione ferroviaria e’ fortemente rallentata o sospesa su alcune linee.

Sono interrotte da questa mattina, a causa dei danneggiamenti provocati dalle forti piogge, la Canicatti’-Agrigento, fra Grotte e Racalmuto e la Palermo-Agrigento, fra Cammarata e Acquaviva; rallentamenti sulla Palermo-Punta Raisi, sempre a causa dei guasti provocati dal maltempo, fra Isola delle Femmine, Carini e Piraineto.

Per mancanza alimentazione da parte del fornitore dell’energia, sospesa la circolazione anche sulla Caltanissetta-Gela, nella tratta Falconara-Gela. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana sono al lavoro per ripristinare la funzionalita’ in sicurezza delle linee.