La favola dell’Azienda Fiasconaro diventa un docufilm

PALERMO (ITALPRESS) – Sarà proprio la Favola dell’Azienda Fiasconaro, pluripremiata eccellenza dolciaria Made in Sicily, a inaugurare la serie televisiva “Eccellenze di Sicilia”, in anteprima streaming su Discovery+ e dal 22 dicembre su Food Network (Canale 33). Un vero e proprio viaggio alla scoperta dei tesori della pasticceria siciliana, che partirà dalla Famiglia Fiasconaro.

Nella prima puntata della mini serie – dedicata alle storie di tre realtà dolciarie siciliane che hanno avuto successo nell’alta pasticceria – il Maestro Nicola Fiasconaro ed i suoi fratelli Fausto e Martino racconteranno l’affascinante storia dell’azienda madonita. Da piccola pasticceria nel cuore del borgo medioevale di Castelbuono, nel Palermitano, apprezzata per le sue granite agli agrumi e per i dolci tipici, ad eccellenza dolciaria internazionale, presente in oltre 60 Paesi con la sua offerta di panettoni e lievitati da ricorrenza reinterpretati con i migliori ingredienti del Territorio – dal pistacchio, alle arance, senza dimenticare il cioccolato di Modica, le mandorle e la Manna delle Madonie, pregiata resina dolce che deriva dal frassino e che si realizza solo in Sicilia a Castelbuono e Pollina.

Oggi l’azienda, fondata da Mario Fiasconaro nel 1953, è giunta alla terza generazione di Maestri Pasticceri: Fausto è responsabile showroom, Martino è a capo dell’amministrazione e Nicola è pluripremiato primo pasticciere, Ambasciatore delle eccellenze siciliane nel mondo e nominato Cavaliere del Lavoro dal 2020 dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

