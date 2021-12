Il Nisseno Massimo Pepe duetta con Simone Jay in Let Love, brano remixato da Mario Fargetta

Oggi 10 dicembre esce su etichetta Spike Records di Alessandro Terzi e in tutti i digital store il brano Let Love del nisseno Massimo Pepe insieme alla famosissima cantautrice statunitense Simone Jay. Il pezzo ha inoltre una versione remixata da Mario Fargetta (con lo pseudonimo Get Far), noto dj, produttore discografico e regista radiofonico.

Massimo Pepe e Simone Jay sono stati gli artefici della nascita di questo brano col fine di poter lasciare un messaggio ben preciso: riuscire a tornare alla vita normale (e, dunque, anche a ballare) dopo la situazione epidemiologica che ci ha colpito negli ultimi due anni e ha bloccato le vite di tutti noi.

La soddisfazione principale per il giovane produttore Massimo è stato, prima di tutto, riuscire a collaborare con una grande artista famosa fin dagli anni 90 (Simone Jay) e, in seguito, avere lopportunità di ottenere un remix da uno dei più famosi dj delle radio italiane (Mario Fargetta).

Massimo Pepe ha alle spalle una lunga carriera nell’ambito musicale. Nasce come DJ nel 1999 a soli 17 anni, iniziando a suonare nei vari locali più in voga della città.

Nel 2002 partecipa al DJ Trip nazionale alla discoteca Baia Imperiale di Rimini arrivando quarto su 180 nella categoria “Scratch”.

Nel 2004 diventa produttore col suo primo disco “Music” collaborando con la casa discografica “Spike Records”.

Nel 2006 partecipa come ospite al premio Val d’Arda tenutosi a Piacenza.

Nel corso degli anni successivi escono altri suoi brani “Music Express”, “Move in On”, “Fiumi di Parole” (cover dei Jalisse), “In the mix”, “Holiday”, “When I go” con varie etichette diverse (Fluida Recods, Smilax Pubblishing, Venus Record, Hit records, Spike Records). I suoi pezzi sono in vendita nei vari digital store e nelle compilation. Allo stesso tempo collabora con varie radio quali Radio Luce, Radio R.c.R. e KZM Radio (radio spagnola).

Ieri sera il pezzo è stato ascoltato in anteprima nelle pagine Facebook, YouTube e Twitch dello Zio Peter nel programma “90 all’ora” con un grande successo di ascolti. Inoltre sono in lavorazione le riprese del video musicale di Let Love in collaborazione con la Street Dance di Carla Longombardo.