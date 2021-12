Covid, positivo al rientro dall’Africa su volo Roma-Alghero: i 130 passeggeri in isolamento

L’allerta Omicron scatta anche in Sardegna. Un passeggero che viaggiava sul volo Roma-Alghero atterrato domenica notte, rientrando dall’Africa con scalo prima in Olanda e poi a Fiumicino, è risultato positivo al tampone rinofaringeo. C’è il sospetto che possa essere stato infettato dalla nuova variante del virus. Tutte le 130 persone presenti sull’aereo sono state messe in quarantena e giovedì saranno effettuati i tamponi.

Se tra loro dovessero registrarsi altri casi positivi, scatteranno i protocolli ministeriali di tracciamento di tutti i contatti. Misure precauzionali previste dall’ordinanza emessa il 26 novembre dal ministro della Salute, Speranza, che sottopone a misure speciali di vigilanza otto Stati africani considerati a rischio per la variante Omicron del virus.

Iniziate le operazioni di sequenziamento del virus riscontrato sul passeggero – Intanto, nel laboratorio di Microbiologia e virologia dell’Aou di Sassari, sono già iniziate le operazioni di sequenziamento del virus riscontrato sul passeggero in arrivo dall’Africa, e nei primi giorni della prossima settimana si dovrebbe sapere se si tratta della variante Omicron. Una prima analisi rapida del virus ha accertato che non si è davanti al ceppo originario del Sars Cov 2.

“Come stabilito dal nuovo protocollo, appena è stata confermata la positività del passeggero arrivato dall’estero, è scattato il tracciamento e le misure preventive non solo per i passeggeri che hanno viaggiato al suo fianco, ma per tutte le persone che si trovavano su quel volo”, spiega il responsabile del Dipartimento prevenzione Nord dell’Ats Sardegna, Francesco Sgarangella. Dopo il primo test programmato per giovedì, tutti i 130 passeggeri, anche se negativi, dovranno eseguire un secondo tampone fra dieci giorni, alla termine del periodo di quarantena.

Alcuni componenti della squadra di calcio Torres Sassari in quarantena – Fra le persone che viaggiavano sul volo Roma Fiumicino-Alghero di domenica notte c’erano anche calciatori, dirigenti e tecnici della Torres Sassari, di rientro dalla trasferta a Santa Maria Capua Vetere, in Campania, dove avevano disputato la partita del campionato di Serie D, contro la squadra del Gladiator. Anche per loro è scattata la quarantena e per questo i prossimi incontri di campionato potrebbero essere rinviati. Sia il passeggero risultato positivo al tampone molecolare sia tutti gli altri presenti sul volo sospetto non hanno finora presentato alcun sintomo della malattia.