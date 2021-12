Campofranco. Covid: nelle ultime ore in aumento il numero dei casi di positività.

CAMPOFRANCO. Continuano ad aumentare i cittadini di Campofranco risultati positivi al Covid-19 a seguito di test volontari o imposti dal protocollo ASP. A renderlo noto il sindaco Rino Pitanza.

“La fascia di età – ha spiegato – è sempre quella medio alta senza che siano stati interessati bambini e ragazzi come purtroppo sta succedendo in maniera critica in altri paesi a noi vicini e che per certi versi ne subiamo anche l’entità”.

Il sindaco ha anche reso noto che un concittadino ricoverato presso un ospedale della provincia di Caltanissetta è stato dimesso pur rimanendo nello stato di positività, mentre nella mattinata di ieri si è provveduto ad un ricovero con ambulanza di un altro concittadino in ospedale in stato di positività.

Questa la situazione aggiornata alle 19,30 di ieri a seguito anche di contatti telefonici (che sono comunque quotidiani) sia con i nostri concittadini positivi e i loro familiari, che con le strutture mediche.

Al momento la situazione del Covid a Campofranco registra questi dati: POSITIVI DOMICILIARI 16

POSITIVI RICOVERATI 1

ISOLATI DOMICILIARI 8

Il sindaco ha ricordato ai suoi concittadini che, se per qualsiasi motivo fanno il test rapido anche a casa e hanno l’esito positivo hanno l’OBBLIGO di comunicare immediatamente con il proprio medico di famiglia e con il Sindaco e segnalare anche i contatti diretti nelle ultime 48 ore.

Se si fa il tampone in farmacia o in laboratorio di analisi e l’esito é positivo, saranno le stesse strutture ad essere obbligati a seguire l’iter conseguenziale. Intanto viene confermata la giornata di Lunedì 13 Dicembre per le vaccinazioni a Campofranco con le prenotazioni che si sono dovute fermare a 450 richieste tra prima, seconda e terza dose. Altra vaccinazione prevista per i primi giorni di Gennaio 2022.