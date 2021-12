Caltanissetta, “Natale in Rosa”. Passione e speranza giovedì con il concerto del Rose Quartet

Giovedì 23 dicembre un’altra serata “in rosa” attende la città di Caltanissetta prima delle festività di Natale e di Capodanno. Si tratta del terzo concerto organizzato da “Natale in Rosa” nel quale sarà ospite il Rose Quartet.

Quattro musiciste eccellenti che chiuderanno in armonia ed eleganza il calendario del 2021 e annunciaranno il quarto e ultimo appuntamento della Kermesse musicale itinerante che si svolgerà il 6 gennaio 2022 con Amoris Lætitia.

Violini, Viola e Violoncello riecheggeranno all’interno della chiesa San Biagio di Caltanissetta e supereranno ogni confine fisico grazie alla diretta streaming che verrà trasmessa nelle pagine Facebook de “Il Fatto Nisseno” e “Natale in Rosa”.

Il quartetto d’archi tutto al femminile, nato in piena pandemia nel 2020, è composto da Federica Mosa (Violino I), Fabiana Ulivo (Violino II), Giulia Baglio (Viola) e Laura Verde (Violoncello).

Il valore aggiunto che impreziosisce il gruppo è la sincera e preziosa amicizia tra le sue componenti che condividono anche una profonda passione per la musica.

Unendo la loro esperienza musicale e professionale riescono a raggiungere una dimensione ampia che racchiude genere classico e moderno.

Le musiciste, diplomate in strumento musicale con il massimo dei voti, vantano varie collaborazioni con orchestre professionali e enti lirici-sinfonici, con diversi artisti musicali, autori e cantautori italiani.

Per l’occasione il Rose Quartet ha scelto un repertorio che spazia dalla musica classica a quella leggera, dal pop al rock con un occhio di riguardo per i tanghi e le colonne sonore.

Il quartetto arriva dopo le esibizioni dei “Tr3 Qu4rti” ensemble in Cattedrale e i “The pop Singer Mast” a Santa Lucia.

“Continuiamo a vedere l’apprezzamento del pubblico e questo ci onora e ci gratifica” hanno raccontato gli organizzatori Tiziano Lamarca, Marco Tumminelli e Marco Maira .

Si tratta del potere della musica che riunisce le persone, le spinge a riflettere sul messaggio veicolato e, quando è di qualità, regala pure il buon umore.

Un grande potenziale che anche quest’anno è stato possibile grazie al finanziamento di imprenditori privati che hanno voluto prendersi cura dei propri concittadini regalando loro cultura, emozioni e speranza.

Si tratta del main sponsor DLF e del suo amministratore delegato Delfino La Ferla con la partnership di Giemmeauto di Carmelo Giarratana e Ivan Mosca.

Come di consueto la facciata della chiesa interessata per il concerto attirerà dall’esterno i passanti grazie all’illuminazione architetturale che sarà temporaneamente istallata. Sarà un richiamo per chi ha bisogno di uscire dal buio o essere risvegliato dal torpore. Lo stesso intento che 2000 anni fa ha compiuto la stella cometa con i pastori e i Re Magi.

Natale in Rosa, dunque, racchiude in sé molteplici significati, tutti da scoprire e valorizzare perché richiamano messaggi positivi. Non si tratta di “colmare” carenze dell’amministrazione pubblica che non eroga sufficienti contributi o accettare di lavorare senza alcun compenso.

Significa, soprattutto, assumersi la responsabilità di contribuire alla crescita sociale e culturale del luogo nel quale si vive, si lavora o si vuole trascorrere il futuro. Un evento volutamente gratuito e diffuso attraverso i social network per poter raggiungere il maggior numero di persone. Un’opportunità per mostrare quali e quanti talenti – emergenti o già affermati – sono presenti nella nostra città e supportarli adeguatamente. Un modo per poter sottolineare come la solidarietà e la condivisione rende automaticamente una società migliore.

E se il messaggio viene lanciato durante il periodo Natalizio, tempo di rinascita, arriva al pubblico in modo ancora più intenso ed efficace.

L’appuntamento con Rose Quartet è per giovedì 23 dicembre 2021 alle ore 19.30 in presenza nella chiesa San Biagio di Caltanissetta (con ingresso libero fino a esaurimento di posti e green pass) o in diretta sulle pagine Facebook de “Il Fatto Nisseno” e “Natale in Rosa”.