Caltanissetta, le opere d’arte di Mauro Fornasero in mostra fino al 24 dicembre

Una selezione di circa 30 opere dell’artista nisseno Mauro Fornasero resteranno in mostra all’ex circolo dei Nobili fino al 24 dicembre, a disposizione di tutti coloro che vorranno apprezzarle.

Coloratissime tele, calamite e vasetti che, con acrilico o stampe raccontano la bellezza e la vitalità dell’anima siciliana, scorci della città di Caltanissetta e colpi d’occhio di paesaggi urbani che alternano vita quotidiana e monumenti storici. Uno stile immediatamente riconoscibile, fortemente influenzato dalle origini dell’artista e dai suoi studi di architettura.

Entrando nella sala espositiva dell’Info Point Pro Loco, in Corso Umberto 138 a Caltanissetta, si nota immediatamente l’abilità di Fornasero di raccontare, con colori forti ma non violenti e dinamismo delle linee geometriche, il calore di un popolo che ha voglia di esprimere e vivere sentimenti intensi. Un’immersione in un luogo che rievoca emozioni personali positive che puntano verso serenità, pace e armonia.

“Amo la mia città e la voglio raccontare nelle mie opere – ha spiegato l’artista nisseno che ha esposto le sue opere in Italia e all’estero -. Questa selezione è una piccola rappresentazione del mio percorso artistico che va costantemente alla ricerca della bellezza e dell’armonia”.

La mostra è gratuita e accessibile tutti i giorni con green pass fino al 24 dicembre 2021. Gli orari di ingresso sono dalle ore 9 alle 13 e dalle 15 alle 19.