Caltanissetta, Giunta: relazione di fine anno. Sindaco Gambino arrembante: “Abbiamo fatto, prima mancava visione strategica”

CALTANISSETTA – “Negli anni precedenti ai nostri, è completamente mancata la visione strategica. Ecco il perché la città è ridotta così, mi assumo la responsabilità di ciò che dico”. Vibrante e non banale, la conferenza stampa di fine anno che si è svolta stamani a Palazzo del Carmine a Caltanissetta, con la Giunta Gambino. Il primo cittadino ha illustrato i risultati di questo 2021, non lesinando pesanti bordate al … “passato”; al tavolo, oltre al sindaco Roberto Gambino, gli assessori Grazia Giammusso, Fabio Caracausi, Francesco Nicoletti, Luciana Camizzi, Marcello Frangiamone, Marcella Natale e Cettina Andaloro (assente Giuseppe La Mensa) che poi hanno ulteriormente chiarito i risultati raggiunti nei rispettivi ambiti di competenza.

Torniamo a Gambino che ha esordito: “Non voglio parlare delle cose fatte che trovate sintetizzate nel prospetto da quasi 50 pagine che vi abbiamo fornito, ma al contrario voglio parlare di ciò che non funziona. Le buche”. Esordio, leggermente ironico, su uno degli argomenti più cool sui social. “La città è piena di buche perché è mancata la programmazione. Gli interventi in passato sono stati random e con materiali inidonei. Ora affrontiamo il problema in modo serio. Abbiamo impegnato 500mila euro, in due capitoli del bilancio, e ieri sono stati assegnati dallo Stato ai Comuni altri 160mila euro per la manutenzione stradale. Adesso, con i soldi, si può fare programmazione: 660 mila euro che spenderemo in maniera oculata e programmatica”.

Ecco nell’ordine le “patate bollenti” che il primo cittadino ha ‘sviscerato’.

Acqua: “Ci siamo insediati ed abbiamo lavorato per ottenere da Siciliacque e da Caltaqua la continuità della distribuzione idrica. Tutta la città è servita giornalmente. Non ci sono più i turni, molte zone sono h24. Però voi mi chiederete: perché quando piove, l’acqua è torbida? Perché se non piove, non c’è? Abbiamo diffidato Siciliacque ma anche loro si trovano in difficoltà. Come Ambito Territoriale idrico abbiamo presentato la scorsa settimana uno studio tecnico-economico tendente a riqualificare tutte le reti idriche colabrodo. L’ATI è stato creato un anno fa ma con 5 anni di ritardo (di chi è la colpa?) e nel frattempo si sono persi tutti i finanziamenti”.

Citta&pulizia. “Ogni giorno viene ripulita ma spesso mi arrabbio perché, ad esempio, quando entro al Comune trovo le carte a terra, ma io sono sicuroche l’addetto ha già spazzato. Allora se ritorna subito sporca dobbiamo fare … un’autodenuncia. Parliamo della differenziata che ora è stabilmente oltre il 60% e, vi ricordo che noil’abbiamo presa al 30%.”.

Impianti sportivi. “Vi ricordo che sulla piscina siamo partiti da zero perché c’era un appalto completamente sbagliato, con una ditta che si aggiudicò i lavori ma poi non ce la faceva. Adesso abbiamo siglato il contratto, abbiamo fatto la consegna della piscina alla ditta, e inizieranno i lavori. Completati i lavori al PalaMilan. In corso lavori al Palmintelli. Inoltre ricordate che gli impianti ci sono stati consegnati in assoluto stato di abbandono”.

Ato. “Ho chiesto al presidente del civico consesso un consiglio comunale aperto su ATO. Ho visto ex assessori dire nefandezze su questo argomento. Tutti gli interessati, devono riferire alla popolazione quello che hanno fatto, non fare articoletti di giornale senza firmarli o facendo parlare un comitato di quartiere. Adesso chi vuole deve metterci la faccia. Deve avere il coraggio di dirlo in consiglio comunale. La verità è che diamo fastidio, perché abbiamo agito in maniera diretta, tagliato le spese legali. L’Ato sta andando in liquidazione, il commissario liquidatore sta andando a chiudere tutte le partite e avremo dei risultati”.

Sanità&covid. “L’aumento dei contagi ci preoccupa. Ci sono criticità importanti e ne abbiamo parlato con l’Asp; l’ultima riunione è durata tre ore. Allestiranno nuovo drive-in tamponi dietro al PalaCarelli: da parte nostra massimo supporto e disponibilità, a partire dalla polizia municipale. Non dobbiamo nasconderci. Lo Spemp ha funzionato malissimo. Gli abbiamo chiesto di fare i doppi turni”.

Poi è stato il turno degli assessori che hanno parlato dei loro assessorati. Al termine, il primo cittadino si è giocato altri 4 jolly: “A) Servizi sociali, 15 milioni di euro. Il nostro è un Distretto Socia Sanitario virtuoso. B) Opere pubbliche: 52 milioni (che provengono da più parti). C) Revisione territorio, il nuovo Pug (piano urbanistico generale). D) Università in Centro Storico. ‘Liberata’ la Capuana che dalla stagione accademica 2022/23 ospiterà il corso di laurea in Medicina e Chirurgia”.

Affondo finale del ‘frizzante’ sindaco Gambino, legato allo stile di vita Mediterranea, oggetto di molteplici considerazioni da parte dei giornalisti presenti. “E’ una gran furbata. Rendere materiale l’immateriale, ossia lo stile di vita mediterraneo che è già patrimonio dell’umanità con l’Unesco, con Caltanissetta capofila del Primo Parco dello Stile di Vita Mediterraneo’. E’ un progetto strategico, ma la visione strategica complessiva è mancata a chi ha amministrato prima”.