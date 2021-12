Caltanissetta, Camera di Commercio investe sulla formazione e sui giovani

Due nuovi appuntamenti sono stati programmati dalla Camera di Commercio di Caltanissetta. Incontri che saranno realizzati online per consentire la partecipazione del maggior numero di iscritti.

Lunedì 13 dicembre e martedì 14 dicembre 2021 istituzioni, aziende, professionisti e studenti si incontreranno per parlare di nuove professioni, sbocchi lavorativi e ponti che uniscono i due mondi.

Si inizierà lunedì 13 alle ore 9.00 con “Nuove Prospettive Occupazionali”, un focus sulle soft skills che deve possedere un professionista e le competenze chiave che deve ricercare un imprenditore. Un viaggio alla scoperta di quei mestieri che ancora non esistono ma che diventeranno fondamentali in un futuro non molto distante. Dialogheranno sull’argomento Cinzia Cammalleri e Mattea Labbate, Digital Promoter della Camera di Commercio di Caltanissetta insieme ad Alessandro Cacciato, esperto in promozione delle imprese e referente Excelsior per la Camera di Commercio di Agrigento. Per partecipare al corso basterà collegarsi all’indirizzo https://meet.google.com/fcx-zopz-tie

Si proseguirà martedì 14 alle ore con “Giovani e mondo del lavoro” per creare un efficace orientamento al lavoro, ridurre il divario temporale tra il diploma e la prima occupazione e l’impatto che le professioni digitali possono avere nel mondo delle imprese.

L’evento è organizzato dalla Camera di Commercio di Caltanissetta in collaborazione con Unioncamere e ANPAL Servizi.

I lavori inizieranno dopo i saluti iniziali portati dalla Commissaria Straordinaria Giovanna Candura, dal Referente provinciale PCTO – USP Caltanissetta/Enna Giuseppe La Placa, Responsabile Area Territoriale Sicilia – ANPAL Servizi Patrizia Caudullo e i dirigenti scolastici che saranno presenti all’evento.

I lavori saranno moderati e coordinati da O.T. ANPAL Servizi Tilde Falcone. Interverranno la direttrice Generale Unioncamere Sicilia Santa Vaccaro, il Funzionario CCIAA di Caltanissetta

Giovanni Savarino, il Funzionario del CPI di Caltanissetta Gaspare Iacono, la Digital Promoter della Camera di Commercio di Caltanissetta Mattea Nicolaj Labbate, l’Amministratore Unico della Master Media s.r.l. Informatica & Servizi Filippo Arena, le O. T. ANPAL Servizi Salvatrice Saporito e Serena Schillirò.

Per partecipare a questo secondo incontro il link è http://meet.google.com/pat-dzgs-kzp

“Sfruttare tutte le potenzialità del digitale per accrescere il proprio bacino d’utenza e l’offerta di servizi è uno dei nostri obiettivi – ha spiegato la commissaria straordinaria della Camera di Commercio di Caltanissetta -. Ed è per questo che, per insegnare a imprenditori e aspiranti tali come potersi muovere con competenza e maestria in questo mondo siamo i primi a utilizzare questa forma di interazione. Abbiamo accresciuto il numero degli eventi cercando di targettizzare al meglio il nostro pubblico ed entrare direttamente nei loro uffici e luoghi di lavoro”.

Oltre a tutti i servizi legati al cassetto digitale e agli sportelli telematici la Camera di Commercio offre la consulenza del Punto Impresa Digitale. Un servizio completamente gratuito che permetterà di valutare lo stato di maturità digitale e focalizzarsi in quelle competenze che ancora necessitano di essere potenziate per far aumentare il proprio business.

Per chi fosse interessato a questo servizio può richiedere un appuntamento telefonico o in presenza allo sportello del Punto Impresa Digitale della Camera di Commercio nella sede di corso Emanuele a Caltanissetta.

Basterà inviare una mail a prenota@cl.camcom.it chiedendo un appuntamento con lo sportello PID e indicando il nome, cognome, ragione sociale e numero di telefono del referente che dovrà essere ricontattato.

Per restare aggiornati sulle iniziative promosse dalla Camera di Commercio di Caltanissetta relativamente ai progetti di Eccellenze in digitale e Punto Impresa digitale è possibile consultare il sito internet https://www.cameracommercio.cl.it o la pagina social https://www.facebook.com/pid.caltanissetta

Gli incontri del 13 e 14 dicembre organizzati dalla Camera di Commercio di Caltanissetta sono gratuiti e aperti a tutti coloro i quali vorranno conoscere meglio questo settore.