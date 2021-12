Autostrada RG-CT. Cancelleri: “opera finanziata, siamo pronti per la gara”

Entro la fine dell’anno avvieremo la gara dell’autostrada Ragusa-Catania: il 30 dicembre l’opera andrà in gara, finanziata interamente”.

Lo ha annunciato il sottosegretario alle Infrastrutture, Giancarlo Cancelleri, intervenendo a Carini (Palermo) a un convegno di Confindustria Sicilia.

“Tutto questo grazie a una sinergia messa in campo da me, dall’assessore alle Infrastrutture Marco Falcone e dal governatore Nello Musumeci – ha aggiunto -, una cosa della quale vado fiero e orgoglioso perché abbiamo fatto il bene per la nostra terra”.