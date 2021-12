A Sommatino nominato dal sindaco nuovo assessore: è l’ing. Michele Messina.

SOMMATINO. Nuovo ingresso in Giunta. Ad annunciarlo è stata in prima persona il sindaco Elisa Carbone. “Annunciamo l’ingresso nella giunta municipale dell’ing. Michele Messina, nominato ieri assessore, in una giornata densa di significato per tutti noi sommatinesi come la Festa di Santa Barbara patrona di Sommatino”.

Parlando del nuovo assessore, il sindaco ha sottolineato: “Una figura che rappresenta al meglio il capitale umano del nostro territorio e che contribuirà a costruire quel futuro di cui ha tanto bisogno la nostra comunità. Possa Santa Barbara continuare ad illuminare le nostre scelte e guidarci nel nostro operato per Sommatino. Benvenuto Assessore!”.