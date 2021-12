SAN CATALDO. Nelle ultime 24 ore si presenta stabile la situazione del contagio da Covid a San Cataldo. In base ai dati del report giornaliero dell’Asp, nelle ultime 24 ore non ci sono stati casi di Covid in Città.

In compenso ci sono state due guarigioni. Ad oggi la situazione del contagio vede 23 attuali positivi tutti in quarantena domiciliare; non c’è nessun ricoverato nè in terapia intensiva nè in malattie infettive.