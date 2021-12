A San Cataldo il 7 dicembre c’è il Laboratorio del gusto con protagonista il Buccellato di pane.

SAN CATALDO. Si svolgerà martedì 7 dicembre alle ore 17 presso locale Bare’ a San Cataldo in Via Babbaurra 171 l’iniziativa “ Laboratorio del gusto: Buccellato di Pane”. Si tratta di un evento organizzato da Slow Food Caltanissetta. Nel corso dell’evento ci sarà la possibilità per quanti vi parteciperanno di conoscere la storia e la tradizione legata ad uno dei dolci più antichi del Natale Siciliano: il Buccellato di pane. Un dolce che non mancava mai sulle tavole natalizie siciliane a partire dell’Immacolata Concezione per finire con l’Epifania.

Un dolce che rispecchia tanto le origini e sfrutta nella ricetta originale i prodotti della TERRA. Durante l’evento i dolci saranno preparati dalle mani esperte del Panificio Carletta e sarà possibile degustarli. E in più saranno presenti alcuni rappresentanti della condotta Slow Food di Caltanissetta per raccontarne la storia, le curiosità e le proprietà nutrizionali di questi fantastici dolci. L’evento ha un costo di 3 Euro.

Per info contattare i seguenti numeri: 3894972388 o 3298974999.