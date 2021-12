A San Cataldo e Caltanissetta confermati i concerti di Natale e Capodanno.

Arriva la conferma della nona edizione del concerto di Natale Città di San Cataldo e della sesta edizione del Concerto di Capodanno Città di Caltanissetta. Ad annunciarla il direttore artistico Raimondo Capizzi in comune accordo con le Amministrazioni delle due vicine Città: “Anche quest’anno daremo il nostro contributo musicale, come è giusto che sia, alle due vicine cittadine del centro Sicilia” – continua così il maestro Capizzi facendo un piccolo appunto – “sono orgoglioso di aver portato avanti un progetto orchestrale che da 9 anni è presente giorno per giorno tra la gente. I sacrifici sono stati tanti e lo sono tutt’ora e va detto che ad oggi la GOS è l’unica orchestra attiva ad organico stabile riconosciuta del centro Sicilia che ha donato più di 60 concerti in tutta la Regione.

Devo comunque fare una critica a coloro i quali continuano a criticare e screditare il lavoro che stiamo facendo. Creare un vivaio di giovani che si appassionano alla musica è una delle nostre priorità. Nessuna Arte è superiore di un’altra, nessun lavoro è più importante di un altro, nessuna cultura è migliore di un’altra, credo bisogni rispettare l’impegno e la costanza che tutti mettono a favore del progetto che gode ben 9 anni di vita e che i fatti dimostrano essere sempre presente tra la gente.”

Una piccola nota stonata che il giovane direttore ha voluto puntualizzare.

Si ricorda che l’orchestra sinfonica del centro Sicilia è in stretta collaborazione con la Prefettura di Caltanissetta, il Liceo Musicale Manzoni-Juvara, sempre presente per gli eventi solidali e di sensibilizzazione sociale.

Gli appuntamenti prossimi:

28 dicembre Concerto di Natale presso la Chiesa Sant’Alberto Magno a San Cataldo

3 gennaio concerto di Capodanno presso il Teatro Margherita di Caltanissetta A breve uscirà il link per le prenotazioni