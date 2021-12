A San Cataldo completati lavori nella seconda discenderia di contrada Gabara

SAN CATALDO. Avviati i lavori d’installazione della fontanella e di completamento della struttura a protezione della seconda discenderia della solfara Giunta.

Nel frattempo, lo stesso Angelo La Rosa, che sta coordinando come sempre con grande passione ed entusiasmo questi interventi di abbellimento delle solfare di contrada Gabara, ha annunciato che si sta provando a posizionare nei pressi dell’edicola il libro di legno che riporta i nomi di carusi e uomini tragicamente morti in solfara, mentre i QR-Code con notizie in 4 lingue ritornano in sito dopo l’intervento di ripristino della C4Visual di San Cataldo e la Best Comunication di Caltanissetta.