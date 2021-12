A Delia celebrata la Festa dell’Albero nel parco giochi di Piazza Toronto.

DELIA. Presso il parco giochi di Piazza Toronto di concerto con Legambiente, delegazione di Caltanissetta, si è celebrata la “Festa dell’Albero”. I bimbi si sono cimentati nella piantumazione di tre alberelli, di cui uno nella vicina villetta dedicata a S. Pio da Pietrelcina.

L’Amministrazione comunale ha presenziato all’evento con gli Assessori Antonio Gallo e Paolo Lauricella. L’assessore Lauricella ha commentato così l’iniziativa: “Abbiamo sposato in pieno l’iniziativa di Legambiente per l’importanza simbolica che riveste, soprattutto per sensibilizzare le future generazioni verso la cura della natura e il rispetto dell’ambiente”.

Il sindaco Gianfilippo Bancheri ha inteso ringraziare Legambiente, nella persona del Presidente Ivo Cigna, Barbara Grillo, partner preziosa del nostro Comune, gli Assessori comunali, i genitori e i bambini per la partecipazione all’evento nonchè l’istituto comprensivo “Nino Di Maria” nella persona della Dirigente Giovanna Ambrosiano.