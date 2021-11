Sommatino. Covid. Il prossimo 21 novembre nuova tornata vaccinale di prossimità.

SOMMATINO. Si svolgerà domenica prossima 21 novembre una nuova tornata vaccinale di prossimità a Sommatino. Lo ha reso noto il sindaco Elisa Carbone. La vaccinazione si svolgerà dalle ore 09:00 alle ore 13:00 presso il Poliambulatorio in viale Aldo Moro, in modalità OPEN DAY (senza prenotazione).

Saranno effettuate : PRIME DOSI, SECONDE DOSI aperte a tutti (anche a chi ha effettuato la prima dose non a Sommatino); TERZE DOSI per gli over 60 e i soggetti fragili che hanno effettuato l’ultima vaccinazione da ALMENO SEI MESI.