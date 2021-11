Santa Caterina. Il pizzaiolo Gianni Bartolotta nella “Top Ten” del campionato nazionale “Pizza Doc”.

SANTA CATERINA. Ancora una grande soddisfazione per Gianni Bartolotta. Il ventiduenne pizzaiolo caterinese, dopo il 2° posto nel Campionato nazionale della pizza a Tropea in Calabria, è ora entrato nella “Top ten” del campionato nazionale “Pizza Doc” tenutosi a Pontecagnano Faiano in provincia di Salerno.

Il pizzaiolo caterinese s’è piazzato al 7° posto assoluto in una competizione che vedeva la partecipazione di circa 300 pizzaioli provenienti da tutta Italia. Ha partecipato nella categoria “Pizza contemporanea” con un impasto indiretto, gestito in 24/36 ore. La sua pizza è stata condita con crema di broccoli e fiordilatte alla base, in uscita guancia di vitello cotta a bassa temperatura con una jus realizzata con liquido di cottura della carne, aromatizzata al miele di castagno e fonduta di taleggio, punte di broccolo croccante, datterini semi dry rossi, polvere di castagne e olio evo.

Prodotti come la carne e l’olio evo sono di provenienza locale (Macelleria Luca Giunta e Antico Mulino Scaleri di Santa Caterina).

In precedenza, sempre quest’anno, Gianni Bartolotta, che lavora nella pizeria Meeting a Santa Caterina, ha ottenuto il secondo posto nel Campionato nazionale della pizza che s’è disputato a Tropea in Calabria. E ora questa bella soddisfazione in terra campana.