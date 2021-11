San Cataldo. Segnalata presenza randagi a Portella Bifuto e viale della Rinascita. Cittadini auspicano soluzione al problema.

SAN CATALDO. Il problema del randagismo in primo piano. Nelle ultime ore sui social sono state diverse le segnalazioni legate alla presenza di cani randagi nel centro abitato e nelle immediate periferie. In particolare, è stato segnalato un branco di 7 cani a Portella Bifuto.

Cani randagi anche in viale della Rinascita. I cittadini hanno auspicato che il nuovo sindaco Gioacchino Comparato possa affrontare e risolvere questo problema. Per altro, diverse persone hanno anche lamentato il fatto che, di notte, questi cani rovesciano i mastelli dei rifiuti e sparpagliano la spazzatura nelle strade.

Un problema, dunque, che secondo gli stessi cittadini va attenzionato adeguatamente possibilmente in sinergia con le associazioni animaliste che operano nel territorio e la cui esperienza potrebbe risultare preziosa per la soluzione ottimale del problema. (Foto di repertorio).