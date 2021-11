San Cataldo. Raccolti 2473,27 euro dall’Associazione “Un Gesto per un Sorriso” per la bambina nissena ammalata.

SAN CATALDO Ammonta a 2473.27 euro la somma che l’associazione “Un Gesto per un Sorriso” di San Cataldo ha raccolto per la bambina di Caltanissetta che frequenta la scuola “Lombardo Radice” e che, in questo momento, si trova ricoverata a Firenze in gravi condizioni.

E subito è partita la macchina della solidarietà non solo a Caltanissetta ma anche a San Cataldo. Qui l’associazione “Un gesto per un Sorriso”, con in testa Michele Falzone e Floriana Lauricella, ha organizzato una raccolta di fondi che ha fatto registrare donazioni per 2473.27 euro. E’ stato già fatto il bonifico indirizzato ai genitori della bambina. L’associazione, per la preziosa collaborazione offerta, ha ringraziato il gruppo San Cataldo Ripartiamo Insieme e Claudio Lipari.

Tra i bonifici, erano presenti degli importi raccolti dalle classi 4A e 4B della Scuola San Filippo Neri, e le classi 1A, 1B, 2A e 5F della Scuola San Giuseppe, (sensibilizzare i bambini, per l’aiuto verso il prossimo, è una grande speranza per il futuro ), ancora tra i bonifici, c’è il ricavato raccolto tramite un salvadanaio, messo a disposizione dalla Tabaccheria Torregrossa (pari a euro 300.00).

“Grazie per la fiducia e l’amore che ci dimostrate! – è stato il commento di Michele Falzone – Adesso, più che mai…desideriamo che la Piccola, stia presto bene e che torni subito a condurre una vita gioiosa, con i suoi giochi, i suoi amichetti e che torni alla spensieratezza che merita”.